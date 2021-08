Saulgé Écomusée du Montmorillonais Saulgé, Vienne Après-midi d’animations à l’ecomusée du Montmorillonnais Écomusée du Montmorillonais Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Écomusée du Montmorillonais, le dimanche 19 septembre à 14:30 Gratuit. Entrée libre (pass sanitaire pouvant être requis en fonction de la législation en vigueur).

Après-midi d’animations avec visite libre du parcours de l’Ecomusée, démonstration de forge, visite guidée sur le site, cuisson du pain… Écomusée du Montmorillonais Site de Juillé, 86500 Saulgé Saulgé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

