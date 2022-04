Après-midi d’animation autour des plantes Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Après-midi d’animation autour des plantes Médiathèque François Mitterrand, 21 mai 2022, Bassens. Après-midi d’animation autour des plantes

Médiathèque François Mitterrand, le samedi 21 mai à 14:00

**CRÉATION D’UNE JARDINIÈRE avec Jardi Recup’ Jardidéco** Pour favoriser un autre regard sur les jardinières, pots et autres espaces de culture en les fabriquant avec des matériaux de récupération. De 15h45 à 17h45 sur inscription. ————————————————— **PETITE GRAINE DEVIENDRA VERTE par Cap Sciences** Cet atelier tout public permettra de découvrir l’univers fascinant des végétaux pour comprendre que leur présence sur terre est indispensable à la vie sur notre planète. De 14h à 16h sur inscription. ————————————————— **« BIODIVERTISSEMENT » Intermèdes théâtraux** par le Théâtre en Vrac Tout au long de l’après-midi, le Théâtre en vrac interviendra lors de petites saynètes autour de la réduction du gaspillage, du recyclage et autre consommation durable. De 14h à 17h. ————————————————— **TROC DE PLANTES** Toute l’après-midi, que vous soyez débutants, amateurs ou passionnés, venez échanger vos plantes, boutures et graines en toute simplicité. De 14h à 17h. Ateliers, spectacle biodivertissant et troc de plantes clôtureront cette Faites Nature Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens Departement Gironde

Médiathèque François Mitterrand Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Après-midi d’animation autour des plantes Médiathèque François Mitterrand 2022-05-21 was last modified: by Après-midi d’animation autour des plantes Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand 21 mai 2022 Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens

Bassens Gironde