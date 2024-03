Après-midi convivial Roumagne, dimanche 17 mars 2024.

Après-midi convivial Roumagne Lot-et-Garonne

L’association Détente et Loisirs vous propose un après-midi convivial pour se retrouver et passer un bon moment intergénérationnel. Au programme jeux en bois, pétanque et jeux de société. Goûter et boissons proposés. Un moment chaleureux à partager sans modération !

L’association Détente et Loisirs vous propose un après-midi convivial pour se retrouver et passer un bon moment intergénérationnel. Au programme jeux en bois, pétanque et jeux de société. Goûter et boissons proposés. Un moment chaleureux à partager sans modération ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Salle des fêtes

Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Après-midi convivial Roumagne a été mis à jour le 2024-03-11 par OT du Pays de Lauzun