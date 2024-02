Après-midi convivial et festif à Lormes Salle culturelle Lormes, samedi 10 février 2024.

Le programme

14H30 RIFLES

15H30 LECTURE MUSICALE

GEORGES et LILY

Correspondance amoureuse en temps de guerre.

Georges et Lily se rencontrent un soir au bal. Immédiatement l’amour éclot mais la guerre les sépare… quelques années, avant qu’ils ne se retrouvent de nouveau, pour vivre ensemble, une vie d’amour.

Une lecture musicale, mise en musique par Laurent Avenel, chantée par Béatrice Malvezin et lue par Nathalie Bitan et Benoit Di Marco.

Durée 45’

16H30 RIFLES

17H30 COURT-MÉTRAGES

EN RETRAITE SUR MARS

Une artiste s’est isolée dans sa galerie à Lormes, L’espace Didi de Mars, pendant 5 jours,vivant seule parmi ses œuvres et objets choisis, expérimentant une

solitude totale et visible. Motivée par le départ de son fils, elle a créé un film pour restituer cette expérience où elle s’est imposée des abstinences, coupant les liens directs avec le monde extérieur.

Réalisation, montage Gisèle Didi 2023

Durée 20’18

CHAMBRE DES PARENTS

Emmanuel Hieaux a composé une pièce pour piano inspirée par « La chambre des Parents » du peintre Christian Broutin. Guillaume Villaros a réalisé cette vidéo qui unit le son et l’image et vous invite à entrer dans ce lieu emblématique.

Guillaume Villaros & Emmanuel Hieaux.

Durée 8’

TEMPTATION-MUTATION

Dans cette vidéo, le plasticien, Alessandro Stella, revisite les contes de notre enfance. Ses versions se transforment vite en une danse du désir qui égratigne l’histoire originale de façon joyeuse…

Réalisation Alessandro Stella 2003

Durée 5’

18H00 RIFLES

19H00 CINÉ-CONCERT

A SLEEPLESS NIGHT

Court-métrage d’animation de Charley Bowers (1940).

Film sonore dont la bande son n’existe plus.

John Weill improvise et crée une nouvelle bande son en direct live.

Ciné-Concert par John Weill.

Durée 11’

19H15 APÉRITIF OFFERT ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10 21:00:00

Salle culturelle 3 Place des Roches

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté t.grapotte@gmail.com

L’événement Après-midi convivial et festif à Lormes Lormes a été mis à jour le 2024-01-30 par COORDINATION NIEVRE