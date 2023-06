Après-midi contes Par les conteurs de l’Age d’Or de France Kisoque citoyen du 11ème Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Après-midi contes Par les conteurs de l’Age d’Or de France Kisoque citoyen du 11ème Paris, 4 juillet 2023, Paris. Le mardi 04 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

La Maison de la vie associative et citoyenne du 11ème invite les associations de l’arrondissement pour une semaine d’inauguration du Kiosque citoyen du 11ème. Dans le cadre de l’inauguration du Kiosque Citoyen du 11ème, retrouvez les conteurs de l’Age d’Or de France. Ils vous conterons des histoires, venez prêter vos oreilles. Kisoque citoyen du 11ème esplanade Roger Linet 75011 Paris Contact :

