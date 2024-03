Après-midi Contes et Poésies Poix-Terron, mercredi 20 mars 2024.

A l’occasion des journées mondiales du conte et de la poésie, la médiathèque de Poix-Terron vous invite à une après-midi Contes et Poésies avec l’association Etvoili Etvoilà, le mercredi 20 mars à partir de 15h !Au programme, tout au long de l’après-midi en continue, des contes, de la poésie et des animations participatives ! de 15h à 17h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Route de montigny

Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est mediathequepoixterron@orange.fr

