Après-midi contes en famille – Sonou Thiossane de Mamadou Sall Daoulas Daoulas Catégories d’évènement: 29460

Daoulas

Après-midi contes en famille – Sonou Thiossane de Mamadou Sall Daoulas, 19 novembre 2022, Daoulas. Après-midi contes en famille – Sonou Thiossane de Mamadou Sall

21 Rue de l’Église Daoulas 29460

2022-11-19 – 2022-11-19 Daoulas

29460 À partir de quatre contes traditionnels, Mamadou Sall, conteur mauritanien, nous plonge au cœur de l’Afrique pour évoquer les traditions, les rites et les croyances, pour la plupart, disparus aujourd’hui ! Mamadou Sall raconte « Bawnane », une cérémonie pour appeler la pluie organisée dans tous les villages. Il évoque « le totémisme » ou les liens de cousinage entre les hommes et les animaux mais aussi la place des ancêtres, les divinations, le rapport avec la nature. Il relate aussi la mort et la vie après la mort. Enfin, Mamadou s’interroge sur l’actualité de ces croyances et traditions et sur la façon dont nous pouvons nous en inspirer, ou pas, aujourd’hui. Spectacle proposé autour de l’exposition Afrique, les religions de l’extase, en partenariat avec l’association ADAO et le Festival Grande Marée, qui invite chaque année des conteurs de divers horizons en pays de Brest. Réservation en ligne obligatoire : https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/789/contes-sounou-thiossane-traditions-croyances-et-rites-de-chez-nous/#booking abbaye.daoulas@cdp29.fr +33 2 98 25 84 39 Daoulas

dernière mise à jour : 2022-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 29460, Daoulas Autres Lieu Daoulas Adresse 21 Rue de l'Église Daoulas 29460 Ville Daoulas lieuville Daoulas Departement 29460

Daoulas Daoulas 29460 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/daoulas/

Après-midi contes en famille – Sonou Thiossane de Mamadou Sall Daoulas 2022-11-19 was last modified: by Après-midi contes en famille – Sonou Thiossane de Mamadou Sall Daoulas Daoulas 19 novembre 2022 21 Rue de l'Église Daoulas 29460 29460 Daoulas

Daoulas 29460