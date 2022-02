Après-midi conte musical Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Après-midi conte musical Fumel, 9 février 2022, Fumel. Après-midi conte musical Place du Château Bibliothèque de Fumel Fumel

2022-02-09 15:00:00 – 2022-02-09 16:00:00 Place du Château Bibliothèque de Fumel

Fumel Lot-et-Garonne EUR 0 0 Le bibliothèque de Fumel est heureuse de vous convier à ce nouveau rendez-vous.

Un spectacle qui mêle frissons, suspense, aventures et poésie, accessible aux enfants dès 5 ans.

Accompagnement musical à la guitare et à la scie musicale par Raymond Antoine. Le bibliothèque de Fumel est heureuse de vous convier à ce nouveau rendez-vous.

Un spectacle qui mêle frissons, suspense, aventures et poésie, accessible aux enfants dès 5 ans.

Accompagnement musical à la guitare et à la scie musicale par Raymond Antoine. +33 5 53 49 59 73 Le bibliothèque de Fumel est heureuse de vous convier à ce nouveau rendez-vous.

Un spectacle qui mêle frissons, suspense, aventures et poésie, accessible aux enfants dès 5 ans.

Accompagnement musical à la guitare et à la scie musicale par Raymond Antoine. bibliotheque fumel

Place du Château Bibliothèque de Fumel Fumel

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fumel Adresse Place du Château Bibliothèque de Fumel Ville Fumel lieuville Place du Château Bibliothèque de Fumel Fumel Departement Lot-et-Garonne

Fumel Fumel Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fumel/

Après-midi conte musical Fumel 2022-02-09 was last modified: by Après-midi conte musical Fumel Fumel 9 février 2022 Fumel Lot-et-Garonne

Fumel Lot-et-Garonne