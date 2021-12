Vinantes Médiathèque de Vinantes Seine-et-Marne, Vinantes Après-Midi Conte Médiathèque de Vinantes Vinantes Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Médiathèque de Vinantes, le samedi 23 janvier à 16:00

**Une contée des temps anciens de la mythologie** Un temps ou les dieux de la Grèce régnaient sur la terre et sur les hommes. Stéphane Desfeux nous emmène sur le chemin de Thésée que le destin conduira dans le palais du Minotaure construit par Dédale et dont l’issue sera fatale. **[https://stephanedesfeux.fr/](https://stephanedesfeux.fr/)**

Gratuit sur réservation. masques obligatoires, gestes barrières appliqués donc nombre de places limité. Gel hydroalcoolique à l’entrée.

