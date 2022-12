APRÈS-MIDI CONTÉ À LA BRASSERIE LA BONNE PIOCHE Marçon Marçon Marçon Catégories d’évènement: Marçon

Sarthe Marçon EUR 3 5 À l’approche de Noël, pour ravir petits et grands, Noémie Sanson, conteuse professionnelle, nous fait le plaisir de raconter « Taureau Bleu et autres Merveilles » à La Bonne Pioche le mercredi 21 décembre à 16h, autour d’un super goûter : brioche, pain d’épices, étoile à la cannelle, chocolats viennois et vin chaud. Gôuter alsacien et conte d’hiver. brasserie.labonnepioche@gmail.com +33 2 43 79 93 63 Marçon

