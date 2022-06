Après-midi cinéma et escape game

Après-midi cinéma et escape game, 6 juin 2022, . Après-midi cinéma et escape game

2022-06-06 – 2022-06-06 Traqueurs d’infox Les autorités sont sur le point de décréter un couvre-feu

général ! Les médias et les réseaux sociaux ne parlent que de ça : la ville semble menacée par une invasion de créatures inconnues ! Réservation conseillée. A partir de 12 ans. vero@maisonimage.eu +33 4 75 89 04 54 http://www.maisonimage.eu/ dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville