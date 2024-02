APRÈS-MIDI CARNAVAL Senones, dimanche 10 mars 2024.

Dimanche

Venez vous amuser, vous déguiser et jouer dans la joie et la bonne humeur !

Au programme Musique, Beignets de Carnaval, Crêpes, Concours de déguisements, Maquillage , Jeux d’Enigmes avec cadeau a la clé, Ateliers création , Jeux de société, Jeux en bois et de Kermesse….

Tout ce qu’il faut pour passer un super après-midi en famille et faire plaisir aux petits et aux plus grands !Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Salle des fêtes

Senones 88210 Vosges Grand Est senonesenfete@laposte.net

