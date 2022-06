Après-midi balade et dessin botanique. Targon, 13 juin 2022, Targon.

Après-midi balade et dessin botanique. Targon

2022-06-13 – 2022-06-13

Targon 33760 Targon

EUR 10 Marie-Christine Lapassere vous donne rendez-vous chaque lundi et vendredi du 13 juin au 22 août (sauf 15 août ) à 14h pour vous initier au joie du dessin de fleurs et plantes sauvages sur un parcours champêtre.

Le parcours dure entre 3 et 4h et se fait sur une distance de 1 km.

Une possibilité de repli à l’atelier est prévue en cas de pluie.

Pour participer, munissez vous d’un bloc dessin ou de feuilles A5 300g , d’un crayon HB et d’une gomme blanche, ainsi que de crayons aquarellables si vous voulez tenter la couleur. Laissez-vous guider par l’artiste qui saura vous donner bon nombre de conseils techniques le long du parcours.

balade réalisable à partir de 5 personnes et 10 personnes maximum .

Réservation conseillée.

+33 6 84 08 68 13

Targon

