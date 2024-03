Après-midi au musée Savigny-en-Véron, dimanche 3 mars 2024.

Dimanche

Le Musée du Véron vous offre un après-midi culturel et ludique à partager en famille. Au programme l’exploration du nouveau musée, des ateliers modelages, des visites-jeux et une ou deux surprises…

Début : 2024-03-03 15:00:00

fin : 2024-03-03

80 Route de Candes

Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire musees@cc-cvl.fr

