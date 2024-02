Après-midi au milieu des animaux et de la laine Chaussy, samedi 30 mars 2024.

La formule à l’après-midi vous permet de découvrir en petit groupe nos amis, notre ferme et de tester les différentes techniques de transformation de la laine dans notre nouvel atelier.

Après vous avoir raconter l’histoire de la ferme, nous vous proposons de découvrir et notamment de tester les différentes techniques de transformation de la laine pour passer d’une toison à un fil de pelote. Vous pourrez ainsi tester le cardage et le filage. 5454 54 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 17:30:00

10 Rue du Canal

Chaussy 45480 Loiret Centre-Val de Loire

