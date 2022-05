Après-midi à vélo à la campagne à Châtenay La Butte Rouge,Place François Simiand,Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Après-midi à vélo à la campagne à Châtenay La Butte Rouge,Place François Simiand,Châtenay-Malabry, 15 mai 2022, Châtenay-Malabry. Après-midi à vélo à la campagne à Châtenay

La Butte Rouge, Place François Simiand, Châtenay-Malabry, le dimanche 15 mai à 13:45

Le 15 mai à Châtenay Malabry Départ à 13h45 de la place François Simiand ou à 14h devant le Pavillon des Arts Vers la vallée de la Bièvre Retour vers 17h

Gratuit

Après-midi à vélo à la campagne à Châtenay-Malabry La Butte Rouge,Place François Simiand,Châtenay-Malabry place François Simiand, châtenay Châtenay-Malabry La Butte Rouge Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T13:45:00 2022-05-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Autres Lieu La Butte Rouge,Place François Simiand,Châtenay-Malabry Adresse place François Simiand, châtenay Ville Châtenay-Malabry lieuville La Butte Rouge,Place François Simiand,Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Departement Hauts-de-Seine

La Butte Rouge,Place François Simiand,Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenay-malabry/

Après-midi à vélo à la campagne à Châtenay La Butte Rouge,Place François Simiand,Châtenay-Malabry 2022-05-15 was last modified: by Après-midi à vélo à la campagne à Châtenay La Butte Rouge,Place François Simiand,Châtenay-Malabry La Butte Rouge,Place François Simiand,Châtenay-Malabry 15 mai 2022 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry La Butte Rouge Place François Simiand

Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine