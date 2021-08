Nantes Ecole Nationale Supérieure d'Architecture/ENSA Loire-Atlantique, Nantes Après-midi à l’ENSA autour de l’exposition Afrocity, urbanités enchantées Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Après-midi à l’ENSA autour de l’exposition Afrocity, urbanités enchantées Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA, 29 septembre 2021, Nantes. 2021-09-29

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Autour de l’exposition “Afrocity, urbanités enchantées – Les femmes dans les villes africaines”, l’École Nationale Supérieure d’Architecture propose un après-midi de rencontres et de découvertes autour des femmes et des enjeux contemporains auxquels elles sont confrontées.Au programme : projection, table ronde et visite d’exposition pédagogique. Dans le cadre d’AfriqueS à Nantes Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA 6 Quai François Mitterrand Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ecole Nationale Supérieure d'Architecture/ENSA Adresse 6 Quai François Mitterrand Ville Nantes lieuville Ecole Nationale Supérieure d'Architecture/ENSA Nantes