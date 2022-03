Après-midi à la piscine d’Amilly Piscine d’Amilly Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Après-midi à la piscine d’Amilly Piscine d’Amilly, 20 avril 2022, Amilly. Après-midi à la piscine d’Amilly

Piscine d’Amilly , le mercredi 20 avril à 15:00

Après-midi jeux à la piscine d’Amilly. Bassin aménagé de tapis. Après-midi jeux à la piscine d’Amilly. Bassin aménagé de tapis. Piscine d’Amilly 330 Rue de la Mère Dieu, Amilly Amilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Amilly Autres Lieu Piscine d'Amilly Adresse 330 Rue de la Mère Dieu, Amilly Ville Amilly lieuville Piscine d'Amilly Amilly

Piscine d'Amilly Amilly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/

Après-midi à la piscine d’Amilly Piscine d’Amilly 2022-04-20 was last modified: by Après-midi à la piscine d’Amilly Piscine d’Amilly Piscine d'Amilly 20 avril 2022 Amilly Piscine d'Amilly Amilly

Amilly