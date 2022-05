Après-midi à la ferme, visite et animaux Pont-Melvez Pont-Melvez Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pont-Melvez

Après-midi à la ferme, visite et animaux Pont-Melvez, 27 juillet 2022, Pont-Melvez.
Ferme du Jardin Mod Kozh 1 Lieu-dit Kerantarf Pont-Melvez

2022-07-27

Pont-Melvez Côtes d’Armor Pont-Melvez 14h15, visite guidée des animaux de la ferme, leur mode de vie et alimentation. Les enfants pourront caresser un cochon d’inde, des chèvres naines, nourrir les poules… Atelier créatif / jeux pour enfants. Exposition Histoire de la ferme. Vente légumes / tomates anciennes, confitures, conserves, créations en laine. Buvette / gâteaux. jardinmodkozh@orange.fr +33 6 04 40 81 23 http://jardinmodkozh.com/ 14h15, visite guidée des animaux de la ferme, leur mode de vie et alimentation. Les enfants pourront caresser un cochon d’inde, des chèvres naines, nourrir les poules… Atelier créatif / jeux pour enfants. Exposition Histoire de la ferme. Vente légumes / tomates anciennes, confitures, conserves, créations en laine. Buvette / gâteaux. Ferme du Jardin Mod Kozh 1 Lieu-dit Kerantarf Pont-Melvez

