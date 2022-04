APRÈS-MIDI À LA FERME – ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Dehault Dehault Catégories d’évènement: Dehault

Sarthe

APRÈS-MIDI À LA FERME – ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Dehault, 3 août 2022, Dehault. APRÈS-MIDI À LA FERME – ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Dehault

2022-08-03 – 2022-08-03

Dehault Sarthe Dehault Exploitant depuis les années 1990, Emmanuel est la troisième génération à la tête de cette ferme familiale, labellisée « bien-être animal ». Monsieur Bois vous propose de partager son savoir-faire et sa passion pour son métier le temps d’une visite. L’occasion pour vous de voir le cadre de vie des vaches et comment se déroule la traite.

Groupe limité à 20 personnes. Inscription obligatoire. Tarif : 6€/personne. +33 2 43 71 21 21 http://www.tourisme-lafertebernard.fr/ Exploitant depuis les années 1990, Emmanuel est la troisième génération à la tête de cette ferme familiale, labellisée « bien-être animal ». Monsieur Bois vous propose de partager son savoir-faire et sa passion pour son métier le temps d’une visite. L’occasion pour vous de voir le cadre de vie des vaches et comment se déroule la traite.

Groupe limité à 20 personnes. Inscription obligatoire. Tarif : 6€/personne. Dehault

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dehault, Sarthe Autres Lieu Dehault Adresse Ville Dehault lieuville Dehault Departement Sarthe

Dehault Dehault Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dehault/

APRÈS-MIDI À LA FERME – ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Dehault 2022-08-03 was last modified: by APRÈS-MIDI À LA FERME – ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES Dehault Dehault 3 août 2022 Dehault sarthe

Dehault Sarthe