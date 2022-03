APRÈS-MIDI À LA FERME – CIDRERIE & RUCHERS SARTHOIS Cherré-Au, 14 avril 2022, Cherré-Au.

APRÈS-MIDI À LA FERME – CIDRERIE & RUCHERS SARTHOIS Cherré-Au

2022-04-14 – 2022-04-14

Cherré-Au Sarthe Cherré-Au

Installé depuis 1 an à Cherré-Au, Julien et Audrey vous accueille chez eux dans leur cidrerie et ruchers sarthois. Vous découvrirez ainsi comment sont fabriqués leurs cidres, miels, jus de pommes, pâtes à tartiner, etc. Vous pourrez également profiter en fin de visite d’un moment de dégustation de ces produits.

Groupe limité à 20 personnes. Inscription obligatoire. Tarif : 6€/personne.

+33 2 43 71 21 21 http://www.tourisme-lafertebernard.fr/

Cherré-Au

