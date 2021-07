Scaër Scaër Finistère, Scaër Après-midi à la ferme – A la découverte d’un élevage caprin Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Scaër

Après-midi à la ferme – A la découverte d’un élevage caprin Scaër, 11 août 2021, Scaër. Après-midi à la ferme – A la découverte d’un élevage caprin 2021-08-11 – 2021-08-11

Scaër Finistère Scaër A la découverte d’une exploitation caprine avec transformation fromagère.

Point de vente de produits de la ferme.

De nombreuses activités pédagogiques vous attendent, ainsi qu’un goûter.

