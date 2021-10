Après-midi à la Chèvrerie de Baradozic Saint-Divy, 3 novembre 2021, Saint-Divy.

Après-midi à la Chèvrerie de Baradozic 2021-11-03 14:30:00 – 2021-11-03 17:30:00

Saint-Divy Finistère Saint-Divy

Tous les mercredis après-midi, Eric et Gwenaëlle Sassower vous accueillent à la Chèvrerie et au Potager de Baradozic à Saint-Divy.

L’occasion d’une promenade automnale pour rencontrer les animaux de la ferme et pourquoi pas profiter d’une balade à dos de poney pour les enfants !

Entrée : 2€

Balade à poney : 5€

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Ils peuvent monter à dos de poney à partir de 18 mois jusqu’à 12/13 ans.

+33 6 33 28 77 27

Tous les mercredis après-midi, Eric et Gwenaëlle Sassower vous accueillent à la Chèvrerie et au Potager de Baradozic à Saint-Divy.

L’occasion d’une promenade automnale pour rencontrer les animaux de la ferme et pourquoi pas profiter d’une balade à dos de poney pour les enfants !

Entrée : 2€

Balade à poney : 5€

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Ils peuvent monter à dos de poney à partir de 18 mois jusqu’à 12/13 ans.

dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT LANDERNEAU – DAOULAS