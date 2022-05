APRÉS-MIDI 100% LOIRE – NOUVEAUTÉ 2022

À 14h30, on vous accompagne dans la salle d’exposition pour vous guider pas à pas dans l’univers de la batellerie de Loire et la riche histoire de la cité ligérienne. Puis à 16h, rendez-vous sur les quais de Montjean-sur-Loire, montez à bord de la Ligériade pour une balade commentée par un ancien pêcheur de Loire. Visite guidée de Cap Loire + Balade sur l’eau Cet après-midi vous permettra de découvrir le patrimoine ligérien sous plusieurs formes.

