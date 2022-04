APRÉS-MIDI 100% LOIRE – NOUVEAUTÉ 2022 Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: 49570

Mauges-sur-Loire 49570 EUR 5 7 Cet après-midi vous permettra de découvrir le patrimoine ligérien sous plusieurs formes.

À 14h30, on vous accompagne dans la salle d’exposition de Cap Loire pour vous guider pas à pas dans l’univers de la batellerie de Loire. Puis rendez-vous sur les quais de Montjean-sur-Loire, montez à bord de l’Aquila pour une balade commentée sur l’eau. Visiste guidée + balade sur l’eau Cet après-midi vous permettra de découvrir le patrimoine ligérien sous plusieurs formes.

