Après l’Institut national du patrimoine : exercer le métier de conservateur du patrimoine Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin, 3 juin 2022, Fontainebleau.

Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin, le vendredi 3 juin à 15:00

Composante majeure du paysage culturel, la conservation du patrimoine évolue dans une multitude de domaines visant l’étude, la préservation et la valorisation des témoignages matériels et artistiques au bénéfice des générations présentes et futures. Des musées aux chantiers de fouilles, des archives aux monuments historiques, sa mission se situe au carrefour de métiers et d’enjeux divers visant à l’enrichissement de la connaissance et à sa diffusion. Les élèves conservatrices et conservateurs viendront présenter et échanger sur les différentes facettes d’un métier protéiforme.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:00:00