Après l’hiver – Théâtre de l’Articule maison Folie Wazemmes, 2 avril 2022, Lille.

Après l’hiver – Théâtre de l’Articule

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à maison Folie Wazemmes

**A partir de 3 ans** Après l’hiver. Cela commence avec un arbre, et de l’herbe qui pousse. C’est le printemps. La nature se dessine, toute simple. Un œuf se craquelle… Oh, une chenille ! Et après ? Les deux interprètes dessinent en direct, manipulent papier et marionnettes au rythme des saisons. Ce spectacle est une célébration du cycle de la vie et une ode poétique à la découverte de l’inconnu. _Conception : Fatna Djahra_ _Mise en scène collective en collaboration avec Chantal Péninon_ _Interprétation : Fatna Djahra et Christophe Noël_ _Plasticienne : Judith Dubois_ _Création musicale : Julien Israelian_ _Conception lumière : Philippe Dunant_ _Construction scénographie : Cédric Bach, René Delcourt, Gordon Higginson_ **Billetterie en ligne :** [[https://billetterie-spectacles.lille.fr](https://billetterie-spectacles.lille.fr)](https://billetterie-spectacles.lille.fr) Plus d’informations : Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins, 59000 Lille 0320782023 **Dans le cadre du Festival Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Théâtre d’objet et marionnettes pour les enfants et leur famille.

maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T10:30:00;2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T17:30:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T10:30:00;2022-04-03T17:00:00 2022-04-03T17:30:00