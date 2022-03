APRÈS LE THÉÂTRE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne 9 EUR 9 13 Quel plaisir de découvrir ou redécouvrir le répertoire adulte d’Anne Sylvestre avec ce duo d’artistes si savoureux. Chansons d’Anne Sylvestre .

Hommage ! Anne Sylvestre artiste engagée et pleine d’humour ; son art unique de manier les mots donne à son œuvre cette singularité rare et toujours élégante pour raconter la vie.

