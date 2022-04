Après le silence Marseille 14e Arrondissement, 1 juillet 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Après le silence Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

2022-07-01 19:00:00

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

10 10 L’histoire nous amène dans une contrée rurale, de l’état de Bahia, au Brésil. Sur le plateau, les voix de trois jeunes femmes racontent la misère des campagnes, la famine, mais aussi la violence tyrannique des propriétaires de terres. À leurs récits intimes, se superpose une recherche documentaire approfondie. Grâce aux paroles d’habitants de son Brésil natal, la metteure en scène et cinématographe soulève, avec force, les questions de lutte d’une communauté pour la terre, pour sa culture, sa liberté. Des planches à l’écran, les voix s’étendent, se répondent, pour mieux résonner.



Après le silence, puise dans le livre Torto Arado, de l’auteur Itamar Vieira Junior. Pour cette dernière création, Christiane Jatahy approfondit les lignes de tension entre langage théâtral et cinématographique.



Brouillant sans cesse les frontières entre réalité et fiction, la metteure en scène et cinématographe, opère un zoom sur le racisme structurel qui gangrène, encore, tant nos sociétés. Une tentative de connecter le présent au passé avec l’espoir, fût-il utopique, que le changement puisse arriver.



Christiane Jatahy

Cie Vertice

d’après le livre Torto Arado de Itamar Vieira Junior



Durée : 1h15

Âge : ≥ 15 ans

En coréalisation avec le Mucem et le Festival de Marseille.

Retrouvez la dernière création de Christiane Jatahy au Zef les 1er et 2 juillet.

http://www.lezef.org/

Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

