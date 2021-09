APRES L’AUBE L’OBSCURITE – EXPOSITION STEVE MELTZER Tourbes, 1 octobre 2021, Tourbes.

APRES L’AUBE L’OBSCURITE – EXPOSITION STEVE MELTZER 2021-10-01 11:30:00 – 2021-11-30 15:00:00

Tourbes Hérault Tourbes

Steve Meltzer photographe et écrivain, Tourbain d’adoption et new-yorkais de naissance propose une exposition au restaurant la Maison à Tourbes.

Un regard décalé sur le quotidien, des images saisies sur l’instant avec pour thème commun l’opposition entre clair et obscur.

Vernissage le vendredi 1er octobre de 18h à 20h.

Steve Meltzer photographe et écrivain, propose une exposition au restaurant la Maison à Tourbes.

Un regard décalé sur le quotidien, des images saisies sur l’instant avec pour thème commun l’opposition entre clair et obscur.

stevefotos@cs.com +33 4 67 98 86 95

Steve Meltzer photographe et écrivain, Tourbain d’adoption et new-yorkais de naissance propose une exposition au restaurant la Maison à Tourbes.

Un regard décalé sur le quotidien, des images saisies sur l’instant avec pour thème commun l’opposition entre clair et obscur.

Vernissage le vendredi 1er octobre de 18h à 20h.

dernière mise à jour : 2021-09-16 par