« Après la répétition & Persona » de Bergman, mis en scène par Ivo van Hove Théâtre de la Ville Paris, 6 novembre 2023, Paris.

Du lundi 06 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

samedi

de 15h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Ivo van Hove se surpasse dans cette transposition croisée de chefs-d’œuvre de Bergman.

La porosité des limites entre l’art et la vie est au coeur d’Après la répétition et de Persona,

deux films d’Ingmar Bergman réunis sous forme de diptyque dans

l’adaptation qu’en présente aujourd’hui Ivo van Hove avec Charles

Berling et Emmanuelle Bercot. Dans le premier volet, un metteur en scène

fait répéter une actrice débutante qui veut arrêter le théâtre. Dans le

second volet, une comédienne renommée enfermée dans un mutisme total dû

à une dépression se repose au bord de la mer veillée par une jeune

infirmière. Encouragée par leur relation et, peut-être, par son silence,

celle-ci lui confie ses secrets les plus intimes. Deux spectacles de

haute volée, traités avec beaucoup de tact.

Hugues Le Tanneur

Texte Ingmar Bergman Mise en scène Ivo van Hove

Dramaturgie Peter van Kraaij Traduction Daniel Loayza Scénographie & lumière Jan Versweyveld Conception sonore Roeland Fernhout Costumes An D’Huys Assistant mise en scène Matthieu Dandreau

Avec Emmanuelle Bercot, Charles Berling, Justine Bachelet, Elizabeth Mazev

Accessibilité :

Représentation en audiodescription SAM. 11 NOV. | 15H

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

