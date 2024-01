APRÈS LA PLUIE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre, jeudi 14 mars 2024.

APRÈS LA PLUIE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Spectacle petite enfance de la compagnie Les Elements disponibles, proposé en partenariat avec le Relais Petite enfance et la médiathèque.

Un souffle qui siffle, un souffle court, caressant comme le vent. Il faut s’accrocher à son parapluie de peur qu’il ne s’échappe. Une balade sensorielle et musicale à voir et à entendre. .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 11:00:00

fin : 2024-03-14



