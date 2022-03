Après la Ciase, penser ensemble l’Eglise Centre Sèvres, 23 mars 2022, Paris.

Centre Sèvres, le mercredi 23 mars à 19:30

_« Écouter les victimes nous a changé »_ (J.M. Sauvé, président de la CIASE). Mettre les victimes au centre dans l’Église, c’est d’abord entendre leur souffrance et mettre en valeur leur savoir d’expérience, unique pour comprendre les abus et les combattre. Elles sont devenues témoins. C’est tenter de leur fournir des moyens pour s’exprimer et avancer dans un processus de guérison et de réconciliation. C’est reconnaître la responsabilité de l’Église dans les drames vécus, et engager les changements nécessaires. La soirée éclairera cette visée par trois approches : psychologique, philosophique et théologique. Comment amener à la parole ? Comment, pour les victimes, sortir de la culpabilité ? Que signifie d’entrer dans un processus de pardon et de réconciliation ? Avec : * **Lorraine ANGENEAU**, psychothérapeute et enseignante à l’Institut Catholique de Paris. * **Guilhem CAUSSE**, sj, docteur en philosophie, professeur en philosophie – Directeur de l’enseignement du 1er cycle au Centre Sèvres. * **Vincent GUIBERT**, curé de paroisse à Paris 15e et enseignant de théologie au Collège des Bernardins. La conférence peut-être suivie : * en présentiel au Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, Paris 6è * à distance (lien envoyé par mail aux inscrits 24h avant la conférence) Cette soirée ouvre le cycle de conférences « Après la Ciase, penser ensemble l’Eglise » proposé en partenariat avec le [Collège des Bernardins](https://www.collegedesbernardins.fr/), l’[Institut catholique de Paris (ICP)](https://www.icp.fr/) et le Centre Sèvres, en lien avec la [Conférences des évêques de France (CEF)](https://eglise.catholique.fr/) et la [Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF)](https://www.viereligieuse.fr/) Prochaines dates : * 5 avril : [« Où est passé le peuple de Dieu ? » (ICP)](https://www.eventbrite.fr/e/billets-apres-la-ciase-penser-ensemble-leglise-272688898837) * 9 mail : [« L’éthique sexuelle : une question sociale » (Bernardins)](https://billetterie1.collegedesbernardins.fr/spectacle?id_spectacle=696&lng=1)

inscription obligatoire, participation libre

Les victimes au centre : reconnaissance, pardon, réconciliation

Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris



