« Après grand, c’est comment ? » à la Prade Pradines, 15 janvier 2023, Pradines Pradines.

« Après grand, c’est comment ? » à la Prade

Rue des Escrignols Salle de la Prade Pradines Lot Salle de la Prade Rue des Escrignols

2023-01-15 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-15

Salle de la Prade Rue des Escrignols

Pradines

Lot

Pradines

18 EUR Création du Collectif La Sotie

Texte : Claudine Galea

Mise en scène : Marie Halet

Avec : Claire Fleury, comédienne, Guillaume Boutevillain, chanteur, Victor Ginicis et Georges Besombes, comédiens

Titus est un petit garçon qui ne parle pas beaucoup. Pourquoi parler ? Les grands courent tout le temps, répètent tout le temps la même chose. Lui, voit et entend beaucoup de choses que dans le monde des adultes, on ne perçoit plus.

Le théâtre a ce pouvoir magique de faire parler les objets, les éléments, les animaux, les rêves, les voix intérieures, tous ces personnages qui, chez Titus, existent pour de vrai et sont les fondations d’une vie curieuse des autres, ouverte à la nouveauté. Une vie sensible, rieuse, et combative aussi, car pour être soi-même, il faut oser affirmer son point de vue, sa façon d’être et de voir le monde. Parce que grandir c’est tout à la fois terriblement excitant mais aussi un peu inquiétant…

Quelle image offre-t-on à nos enfants pour leur donner envie de grandir ? Quelle place laisse-t-on à notre enfance, celle qui nous a construit, qui a fait de nous ce que nous sommes ? Autant de points d’interrogation soulevés par Claudine Galea. Un spectacle de théâtre avec de vrais morceaux de musique dedans, de la comédie musicale à la chanson en passant par le rock, pour les jeunes qui ont envie, besoin, de prendre le temps de grandir et pour les adultes qui ont su garder leur âme d’enfant !

+33 7 68 56 08 35 AVEC Pradines

LA PRADE-FLYER-APRESGRANDCESTCOMMENT

Salle de la Prade Rue des Escrignols Pradines

dernière mise à jour : 2022-12-26 par