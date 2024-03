Après Décembre : Fragments à la Galerie du Crous de Paris Galerie du Crous de Paris Paris, mardi 19 mars 2024.

Du mardi 19 mars 2024 au samedi 23 mars 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Après Décembre : Fragments par Isaac de Crecy, Irène Eon, Marius Fouquet et Pauline Schorp à la Galerie du Crous de Paris.

Trois mois après le prix de peinture Décembre à Montreuil, la Galerie du Crous de Paris expose ses quatre lauréats étudiants sélectionnés en collaboration avec le mécène Rémi Heintz.

Réunies le temps d’une semaine, les pratiques picturales d’Isaac de Crecy, d’Irène Eon, de Marius Fouquet et de Pauline Schorp s’articulent autour de la notion de fragments. Formes diffuses, mémoires éparpillées et soudaines réminiscences, leurs images dessinent une lisière entre quête de vérité et éloge du doute.

L’exposition sera accompagnée des textes de Lisa Lecuivre.

Les quatre lauréats sont étudiants aux Beaux-Arts de Paris.

Le prix de peinture Décembre à Montreuil est une initiative de Julie Coulon, il a réunit plus de 150 peintres pour sa deuxième éditions à la Tour Orion. Fragments est la seconde édition.

Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006

Contact : https://www.instagram.com/crousparis_galerie/ +33140515788 galerie@crous-paris.fr

Marius Fouquet Affiche de l’exposition