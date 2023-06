Sortie observation des vautours Gypaète barbus Après Cantobre, direction Trèves Nant, 3 juin 2023, Nant.

Nant,Aveyron

En la présence d’un animateur de la LPO Grands Causses, venez observer les jeunes Gypaètes barbus réintroduits en 2023 dans les gorges du Trévezel..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Après Cantobre, direction Trèves

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Come and observe the young Bearded Vultures reintroduced in 2023 in the gorges du Trévezel, in the presence of a guide from the LPO Grands Causses.

En presencia de un guía del LPO Grands Causses, venga a observar a los jóvenes quebrantahuesos reintroducidos en 2023 en las gargantas del Trévezel.

Beobachten Sie in Anwesenheit eines Betreuers des LPO Grands Causses die jungen Bartgeier, die 2023 in den Schluchten des Trévezel wieder angesiedelt werden sollen.

