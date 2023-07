BALADE DÉCOUVERTE – 27E NUIT DE LA CHAUVE SOURIS – LES CHIROPTÈRES ET LEURS MYSTÈRES Apremont-la-Forêt, 22 juillet 2023, Apremont-la-Forêt.

Apremont-la-Forêt,Meuse

Animation réalisée en partenariat avec l’association pour la sauvegarde du fort de Liouville et la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC), et organisée par Laure Lebraud dans le cadre de la politique Natura 2000 et dans le cadre de la 27e Nuit Internationale de la Chauve-Souris.

Qui n’a pas vu virevolter autour de soi un soir d’été des animaux mystérieux, rapides, fins comme des oiseaux, et discrets comme le vent ? Partez à la découverte de ces animaux si mystérieux, lors d’une visite dans les entrailles où des passionnés vont guideront aux côtés d’un spécialiste des chauves-souris !

Prévoir une lampe de poche, des chaussures de marche et des vêtements chauds.

Animation gratuite !

Les dons destinés au financement des travaux du fort sont les bienvenus.

Pour rejoindre le Fort, l’accès le plus recommandé se fait par le village de Saint Agnant sous les Côtes, un fléchage est en place qui vous guidera jusqu’au Parking du fort. Une fois au Parking, prendre à pied le chemin dans le prolongement qui entre dans le bois. Il vous mènera à l’entrée du site ou nous vous accueillerons (voir deuxième photo). L’accès par l’étang de Ronval n’est pas conseillé avec un véhicule de tourisme.. Tout public

Samedi 2023-07-22 fin : 2023-07-22 . 0 EUR.

Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est



Event organized in partnership with the Association pour la Sauvegarde du Fort de Liouville and the Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC), and organized by Laure Lebraud as part of the Natura 2000 policy and the 27th International Bat Night.

Who hasn’t seen these mysterious, fast-moving, bird-like animals flying around on a summer’s evening, as discreet as the wind? Discover these mysterious animals on a visit to the bowels of the park, where enthusiasts will guide you alongside a bat specialist!

Bring a flashlight, walking shoes and warm clothing.

Free entertainment!

Donations to help finance work on the fort are welcome.

The best way to reach the fort is via the village of Saint Agnant sous les Côtes, with signposts leading you to the fort’s parking lot. Once you’ve reached the parking lot, take the footpath that extends into the woods. This will take you to the site entrance, where you’ll be welcomed (see second photo). Access via the Ronval pond is not recommended with a passenger vehicle.

Organizado en colaboración con la Association pour la Sauvegarde du Fort de Liouville y la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC), y organizado por Laure Lebraud en el marco de la política Natura 2000 y de la 27ª Noche Internacional de los Murciélagos.

¿Quién no ha visto alguna vez, en una noche de verano, a estos misteriosos animales que se mueven rápido, como las aves, volando tan discretos como el viento? Salga a descubrir estos misteriosos animales en una visita a las entrañas del castillo, donde los aficionados le guiarán junto a un especialista en murciélagos

Lleve linterna, calzado para caminar y ropa de abrigo.

Entretenimiento gratuito

Se aceptan donativos para financiar las obras del fuerte.

La mejor manera de llegar al Fuerte es a través del pueblo de Saint Agnant sous les Côtes, donde unas señales le guiarán hasta el aparcamiento del Fuerte. Una vez en el aparcamiento, camine por el sendero que se adentra en el bosque. Así llegará a la entrada del recinto, donde le daremos la bienvenida (véase la segunda foto). El acceso por el estanque de Ronval no está recomendado para vehículos de pasajeros.

Animation in Partnerschaft mit der Association pour la sauvegarde du fort de Liouville und der Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) durchgeführt und von Laure Lebraud im Rahmen der Natura 2000-Politik und im Rahmen der 27. Internationalen Nacht der Fledermaus organisiert.

Wer hat nicht schon einmal an einem Sommerabend geheimnisvolle Tiere um sich herumschwirren sehen, die schnell, fein wie Vögel und diskret wie der Wind sind? Entdecken Sie diese geheimnisvollen Tiere auf einer Tour durch die Eingeweide, bei der Sie von Fledermausfans an der Seite eines Fledermausexperten geführt werden!

Taschenlampe, Wanderschuhe und warme Kleidung mitbringen.

Die Veranstaltung ist kostenlos!

Spenden zur Finanzierung der Arbeiten am Fort sind willkommen.

Der beste Weg, um das Fort zu erreichen, führt durch das Dorf Saint Agnant sous les Côtes. Es gibt eine Beschilderung, die Sie bis zum Parkplatz des Forts führt. Wenn Sie am Parkplatz angekommen sind, nehmen Sie zu Fuß den Weg, der in den Wald hineinführt. Er führt Sie zum Eingang des Geländes, wo wir Sie begrüßen (siehe zweites Foto). Die Zufahrt über den Teich von Ronval ist mit einem PKW nicht empfehlenswert.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT COEUR DE LORRAINE