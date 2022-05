Apremont, au fil des générations Parc floral Apremont-sur-Allier Catégories d’évènement: Apremont-sur-Allier

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc floral Entrée comprise avec celle du parc floral – 10€ par adulte et gratuit pour les moins de 18 ans

Cette année, plongez dans l’histoire d’Apremont, ce charmant village médiéval, avec sa paisible rivière, son imposant château et la naissance de son parc floral, labellisé jardin remarquable. Parc floral Le Bourg 18150 Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier Cher

