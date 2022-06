Aprem’Ciné « c’est magnifique ! » La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Aprem’Ciné « c’est magnifique ! » La Ferté Macé, 26 juillet 2022, La Ferté Macé. Aprem’Ciné « c’est magnifique ! »

cinéma La Ferté Macé Orne Flers agglo Flers aggloFlers agglo

2022-07-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-26 La Ferté Macé

Orne La Ferté Macé Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film « c’est magnifique ! » Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film « c’est magnifique ! » +33 2 33 38 29 02 http://cineferte.fr/ Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film « c’est magnifique ! » La Ferté Macé

dernière mise à jour : 2022-06-28 par Flers agglo Flers aggloFlers agglo

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Macé, Orne Autres Lieu La Ferté Macé Adresse cinéma La Ferté Macé Orne Flers agglo Flers aggloFlers agglo Ville La Ferté Macé lieuville La Ferté Macé Departement Orne

La Ferté Macé La Ferté Macé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-mace/

Aprem’Ciné « c’est magnifique ! » La Ferté Macé 2022-07-26 was last modified: by Aprem’Ciné « c’est magnifique ! » La Ferté Macé La Ferté Macé 26 juillet 2022 cinéma La Ferté Macé Orne Flers agglo Flers aggloFlers agglo

La Ferté Macé Orne