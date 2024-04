Aprèm des enfants magiques – atelier philo Le Bus Magique Lille, samedi 13 avril 2024.

Aprèm des enfants magiques – atelier philo Pour cette 3ème édition, Audrey* vous propose d’accueillir vos enfants pour un temps d’atelier philo autour du thème de la liberté. Samedi 13 avril, 15h30 Le Bus Magique Entrée gratuite – RESERVATION TRES CONSEILLEE (10 places dispo)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T15:30:00+02:00 – 2024-04-13T16:30:00+02:00

A partir d’un support ludique, ce sera l’occasion pour eux de se questionner, de réfléchir et de s’exprimer en partageant leurs idées avec les autres dans un cadre respectueux et bienveillant.

Atelier pour enfants de 7 à 10 ans.

10 places, réservation ici.

* Audrey est une très chouette adhérente du Bus magique !

Et surtout, elle accompagne des enfants et adolescents depuis plus de 10 ans en tant que psychologue clinicienne. Elle a été formée à l’animation d’ateliers philo par l’association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble)

http://www.meditation-audrey.fr/

Modalités :

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar !

Goûter sur place possible ❤

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord, tout le monde est bienvenue

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

