Aprèm des ados Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Châteaurenard

Aprèm des ados Châteaurenard, 19 octobre 2022, Châteaurenard. Aprèm des ados

18 Rue Roger Salengro Maison des Jeunes et de la Culture – MJC Châteaurenard Bouches-du-Rhne Maison des Jeunes et de la Culture – MJC 18 Rue Roger Salengro

2022-10-19 14:00:00 – 2022-10-19 17:30:00

Maison des Jeunes et de la Culture – MJC 18 Rue Roger Salengro

Châteaurenard

Bouches-du-Rhne L’espace ados organise son aprèm des ados pour les 11 à 17 ans.

Nous vous attendons nombreux.



Au programme : Escape Game caravane, Borne arcade et jeux vidéos. Et un petit gouter pour clore l’après-midi. Viens découvrir l’espace ados de la MJC et te divertir lors de cette après-midi. +33 4 90 94 58 05 http://www.mjc-chateaurenard.fr/ Maison des Jeunes et de la Culture – MJC 18 Rue Roger Salengro Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Châteaurenard Bouches-du-Rhne Maison des Jeunes et de la Culture - MJC 18 Rue Roger Salengro Ville Châteaurenard lieuville Maison des Jeunes et de la Culture - MJC 18 Rue Roger Salengro Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhne

Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

Aprèm des ados Châteaurenard 2022-10-19 was last modified: by Aprèm des ados Châteaurenard Châteaurenard 19 octobre 2022 18 Rue Roger Salengro Maison des Jeunes et de la Culture - MJC Châteaurenard Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Châteaurenard

Châteaurenard Bouches-du-Rhne