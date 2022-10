Aprem Bingo Crêpe Saint-Martinien Saint-Martinien Catégories d’évènement: Allier

Saint-Martinien

Aprem Bingo Crêpe Saint-Martinien, 22 octobre 2022, Saint-Martinien. Aprem Bingo Crêpe

Le bourg Salle des fêtes Saint-Martinien Allier Allier Tourisme Salle des fêtes Le bourg

2022-10-22 – 2022-10-22

Salle des fêtes Le bourg

Saint-Martinien

Allier Saint-Martinien EUR 3 4 Bingo Crêpe avec 8 parties pour les enfants de 5 à 14 ans.

Tablette, kits créatifs, bons d’achat, etc.

4€ les 3 cartes, 1 Crêpe et 1 boisson offerte. +33 7 70 49 86 46 Salle des fêtes Le bourg Saint-Martinien

dernière mise à jour : 2022-10-10 par Allier Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Martinien Autres Lieu Saint-Martinien Adresse Saint-Martinien Allier Allier Tourisme Salle des fêtes Le bourg Ville Saint-Martinien lieuville Salle des fêtes Le bourg Saint-Martinien Departement Allier

Saint-Martinien Saint-Martinien Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martinien/

Aprem Bingo Crêpe Saint-Martinien 2022-10-22 was last modified: by Aprem Bingo Crêpe Saint-Martinien Saint-Martinien 22 octobre 2022 Allier Le bourg Salle des fêtes Saint-Martinien Allier Allier Tourisme Saint-Martinien

Saint-Martinien Allier