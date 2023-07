Cet évènement est passé Conduite de tracteur en montagne Appy Conduite de tracteur en montagne Appy, 3 mars 2023, . Conduite de tracteur en montagne Vendredi 3 mars, 09h30 Appy Les élus msa ont organisé une formation en réponse à une forte demande locale. Les agricuteurs, principalement des éleveurs qui utilisent le tracteur occasionnellement et qui ne sont pas toujours à l’aise lorsqu’il y a beaucoup de dénivellé ont pu être accompagnés. Appy 09250 09250 Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T09:30:00+01:00 – 2023-03-03T16:30:00+01:00

