Sarthe Dans le cadre du Festival Soirs d’été. « Appuie-toi sur moi » est un conte circassien, une confidence impudique faite au public dans une grande promiscuité, qui nous fait voyager dans les aléas d’une rencontre improbable et étrange. Dès 8 ans. Durée : 55 min. https://www.facebook.com/soirsdeteaumans Dans le cadre du Festival Soirs d’été. « Appuie-toi sur moi » est un conte circassien, une confidence impudique faite au public dans une grande promiscuité, qui nous fait voyager dans les aléas d’une rencontre improbable et étrange. Dès 8 ans. Durée : 55 min. Rue Averroès Parc de l’épine Le Mans

