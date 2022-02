Approfondissements de la problématique du « genre » (Genre II) Centre Sèvres, 12 mars 2022, Paris.

Centre Sèvres, le samedi 12 mars à 09:30

Seconde partie de la journée d’études « Introduction à la problématique du « genre » : enjeux éducatifs, politiques et éthiques » du 12/02. Après les premiers repères historiques et conceptuels (Genre I), ce second samedi sera consacré à des approfondissements thématiques : médecine et genre, French Theory et philosophies de la déconstruction, genre et psychanalyse, éthique et politique de la procréation, utopies cyborg et pratiques politiques. Une évaluation philosophique et théologique des concepts et des programmes sociopolitiques sera proposée en conclusion. Avec **Bruno SAINTOT**, sj, DEA philosophie (Lyon III), DEA théologie (Centre Sèvres), maître-assistant en philosophie, responsable du Département Ethique biomédicale, recherches sur le lien entre anthropologie (philosophique et théologique) et éthique.

