Approfondissement sur la famille des Poacées Lessay, samedi 1 juin 2024.

Approfondissement sur la famille des Poacées Lessay Manche

Cette journée se déroulera alternativement en salle et sur le terrain. Nous décrypterons le vocabulaire spécifique à cette famille afin de se rassurer et de se lancer dans la détermination des espèces. Nous utiliserons pour cela des loupes binoculaires qui nous ferons entrer dans un autre monde… Nous vous encouragerons à réaliser un herbier pour avoir une collection de référence des espèces les plus faciles à reconnaitre… et plus si affinité…

Prévoir pique-nique et chaussure de marche. Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 16:30:00

Lessay 50430 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

