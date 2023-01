Approchez, N’ayez pas peur… Venez… – Les nuits de la lecture Marseille 8e Arrondissement, 20 janvier 2023, Marseille 8e Arrondissement .

Approchez, N’ayez pas peur… Venez… – Les nuits de la lecture

2023-01-20 – 2023-01-21

Nuits de la lecture



• Vendredi 20 janvier

Rendez-vous au 16 boulevard de la Verrerie, 8e



14h – Au Café littéraire

Rêves ou réalités où se cachent nos peurs.

Livres, films, photos : venez partager un objet artistique, échanger autour d’un café.



18h30 – Même pas peur

Echanges avec Philippe Pujol.

Cette discussion concerne uniquement les adolescents

Sur inscription auprès de l’Espace jeunes.



19h – Hêtre et Phasmes Biennale des arts du cirque

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel et entre dans une forêt de mystères et de songes. Un corps à corps harmonieux et hypnotique.

Tarif Mer et colline : 3 euros – Sur inscription auprès de Sara Bertchansky.





• Samedi 21 janvier

Rendez-vous au 6 boulevard de la Verrerie, 8e



14h – 16h – Atelier couper/coller (Enfants à partir de 5 ans)

A la manière des collages surréalistes, on se laisse porter par les formes et les couleurs.



17h – M’aime pas peurs

Approchez, n’ayez pas peur!

Des lectures, textes, chansons. Nos peurs se racontent.

Entrez, écoutez, participez

Apéro-Mezze en fin de journée.



Les plus petits doivent être accompagnés de leurs parents.



Entrez libres seuls ou accompagnés.

Approchez, N’ayez pas peur…

Venez…

Rendez-vous au centre social et culturel Mer et colline les 20 et 21 janvier 2023.

dernière mise à jour : 2023-01-16