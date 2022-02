Approches croisées : Dieu et le Dao Centre Sèvres, 5 avril 2022, Paris.

Approches croisées : Dieu et le Dao

Centre Sèvres, le mardi 5 avril à 09:00

Au XVIIe siècle, les Jésuites ont décidé de traduire le mot Deus par Tianzhu, « Seigneur du Ciel ». Mais il y avait un certain nombre de Jésuites, dont Joachim Bouvet (1656-1730), qui insistait que le mot « Dao » serait une meilleure traduction. Le colloque commencera par une exposition de ce débat par Claudia von Collani, professeur à l’Université de Würzburg, suivi d’un exposé du Dao par John Lagerwey, directeur de l’Institut Ricci, qui donnerait raison aux Figuristes. Mais, de fait, quand on parle de Dieu, de qui ou de quoi parle-t-on ? Julien Darmon, responsable d’édition chez Albin Michel, évoquera l’histoire des réflexions juives sur le nom de Dieu révélé à Moïse, et Michel Fédou, professeur au Centre Sèvres, parlera ensuite des concepts de Dieu dans la tradition latine. Après une séance de questions de l’auditoire, on terminera par un panel de spécialistes qui réfléchiront à partir des quatre exposés sur le rapport de l’homme aux valeurs qui le fondent par le biais de concepts comme « Dieu » et « Dao », et sur le rôle de la pratique religieuse pour s’approprier ou s’approcher des valeurs représentées par ces mots-clés. Avec : * **Claudia VON COLLANI**, spécialiste des Figuristes : « Les Figuristes et le nom de Dieu » * **John LAGERWEY**, spécialiste des religions chinoises, « Le Dao » * **Julien DARMON**, spécialiste du Talmud et de la Kabbale, « Le Tetragramme (Exode 3,14) » * **Michel FEDOU**, spécialiste de patristique et de théologie chrétienne : « Dieu dans la tradition latine »

