Approche psychanalytique de la souffrance Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Approche psychanalytique de la souffrance Schirmeck, 14 avril 2022, Schirmeck. Approche psychanalytique de la souffrance Schirmeck

2022-04-14 14:30:00 – 2022-04-14 16:00:00

Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck Conférence sur l’« Approche psychanalytique de la souffrance » par Joël Thalgott : éducateur spécialisé psychanalyste. Explication sur l’angle d’approche et que vient faire la psychanalyse là-dedans ? Définitions des termes utilisés ( tenter de lever les ambiguïtés). Exemple: la souffrance n’est pas la douleur. Pourquoi nous souffrons ? d’où vient la souffrance ? Comment s’en sortir ? ou plutôt comment nous y sommes entrés ? +33 6 26 97 53 62 Conférence sur l’« Approche psychanalytique de la souffrance » par Joël Thalgott : éducateur spécialisé psychanalyste. Explication sur l’angle d’approche et que vient faire la psychanalyse là-dedans ? Définitions des termes utilisés ( tenter de lever les ambiguïtés). Exemple: la souffrance n’est pas la douleur. Pourquoi nous souffrons ? d’où vient la souffrance ? Comment s’en sortir ? ou plutôt comment nous y sommes entrés ? Schirmeck

dernière mise à jour : 2022-03-04 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Schirmeck Autres Lieu Schirmeck Adresse Ville Schirmeck lieuville Schirmeck Departement Bas-Rhin

Schirmeck Schirmeck Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schirmeck/

Approche psychanalytique de la souffrance Schirmeck 2022-04-14 was last modified: by Approche psychanalytique de la souffrance Schirmeck Schirmeck 14 avril 2022 Bas-Rhin Schirmeck

Schirmeck Bas-Rhin