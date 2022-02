Approche Ornitho – Observation des oiseaux Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Approche Ornitho – Observation des oiseaux Saint-Lunaire, 20 avril 2022, Saint-Lunaire. Approche Ornitho – Observation des oiseaux Rue du Marais Parking du marais Saint-Lunaire

2022-04-20 – 2022-04-20 Rue du Marais Parking du marais

Nous partirons à la découverte des oiseaux que l'on trouve du marais à la mer. Un parcours d'initiation à l'observation et l'identification de ces oiseaux qui habitent dans différents milieux. Tarif : adulte 6€, enfant 3€. Réservation obligatoire. Matériel : chaussures type basket, k-way. Vous pouvez également prendre un petit sac à dos avec de l'eau et un encas pour les petits-creux. L'association se réserve le droit d'annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. 10 personnes maximum. A partir de 12 ans enfants accompagnés des parents. Mercredi 20 avril 2022 – 10h – Parking du marais Saint-Lunaire

